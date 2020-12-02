Performans sanatçısı Marina Abramović: '2020’yi ağaçlara şikâyet edin'
Performans sanatçısı Marina Abramović, herkes için dramatik deneyimlere sebep olan 2020 yılının ağaçlara şikâyet edilmesini istedi. 2020 ile ilgili hayal kırıklıklarını bir ağaca bırakmak sanatçının halka verdiği bir tavsiye niteliğini taşıyor.
"Ağaçlar insanlar gibidir. Zekâları, duyguları vardır. Birbirleri ile iletişim kurarlar ve ayrıca tamamen sessiz dinleyicilerdir. Onlara şikâyette bulunabilirsiniz" diyen sanatçı Marina Abramovic, "Complain To A Tree" adını verdiği performansı ile 5 Aralık’ta Sky Arts kanalında beş saatlik bir yayın gerçekleştirecek ve izleyicilere performans sanatının ne olduğunu anlatıp öğretmeye çalışacak.
Artfulliving’in Desingboom’dan aktardığı habere göre Abramovic, İngiltere’nin Sky Arts kanalını devrelan ilk sanatçı olacak.
Sanatçı The Art Newspaper’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sky Arts’ın bir sanatçıya istediklerini yapması için beş saat vermesi bir devrim gibi. Son kez olmaması gerektiğine dair inanılmaz bir sorumluluk hissediyorum. Gerçekten çalışmalıyız ve mümkün olduğunca çok izleyiciye ulaşmalıyız – özellikle genç izleyicileri hedefliyoruz. Bu programdaki beş saatten sonra, umarım ki herkes performans sanatının ne olduğunu öğrenecek."
Marina Abramovic, performans sanatı kariyeri boyunca, dayanıklılığa dayalı çalışma için gerekli olan daha yüksek bir bilinç düzeyine sahip olmasını sağlayacak bir yöntem geliştirdi. Abramovic yöntemi olarak adlandırılan bu teknikler, nefes, hareket, durgunluk ve konsantrasyona odaklanan egzersizleri birleştirerek hem zamanda hem de uzayda var olma fikrini araştırıyor. Yönteme yaptığı son ek, sanatçının, insanlardan bu dramatik yılın hepimizde yarattığı duyguları açığa çıkarmalarını istediği bir ağaca şikâyet et olarak adlandırdığı bir egzersiz.
Marina Abramovic ‘in bir ağaca şikâyet etme talimatları buradan öğrenilebilir ve performansa eşlik edilebilir.
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