Personel koronavirüs oldu, CHP'li başkan riske atmadı

06 Nisan 2021 Salı, 10:19

Konak Belediye Meclisi nisan ayı ikinci olağan toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yöneteminde toplanan mecliste, pandemi önlemleri nedeniyle oylamalar hızla yapılarak oturum kısa sürede bitirildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un önerisi ile 2020 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun oylanmasına, ilgili görüş ve eleştirilerin ise mayıs ayının ilk meclis toplantısına ertelenmesine karar verildi. Covid-19 salgınında vaka sayılarının yüksek olması ve bulaşın artması nedeniyle oturumu en kısa sürede tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Başkan Batur, “Pandemi sürecinde olağanüstü günler yaşıyoruz. Salgınının hızlandığını, bulaşın arttığını ve vaka sayıların çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu durumdan maalesef belediyemiz de etkilendi. Mesai arkadaşlarımız arasında 36 vaka var, 46 kişi de temaslı görünüyor. Meclis üyesi arkadaşlarımız arasında bugün test yaptırıp sonuçlarını bekleyenler var. Bu nedenle bugün, meclis toplantımızı süratle tamamlamamız gerekiyor. Faaliyet raporumuzun da bugün oylanması gerekiyor. Faaliyet raporunun oylamaya sunulduğu toplantı, yılın değerlendirildiği, eksiklerin ortaya konduğu, eksiklerle ilgili belediye başkanının ve meclis üyelerinin karşılıklı fikirlerini ortaya koyduğu bir oturum olur. Ancak bulunduğumuz durum nedeniyle, raporun eleştirisi ve değerlendirmesi mayıs ayı meclisinde yapılmak üzere faaliyet raporunun bugün oylanmasını rica ettik. Meclisteki tüm siyasi parti gruplarımıza anlayışları için teşekkür ediyorum. Sağlık her şeyin önünde. Ama gösterdiğiniz bu anlayış da çok önemli” diye konuştu.

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER SONRAYA...

Meclis açış konuşmasının ardından 2020 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun oylamasına geçildi. Faaliyet raporu 20 kabul, 7 ret oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Konak Belediyesi’nin 2020 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu hakkında görüş ve eleştiriler ise 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak meclis oturumunda gündeme gelecek.