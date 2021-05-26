Peru Devlet Başkanı Sagasti terör saldırısını kınadı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:33

Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulunan Sagasti, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum, bu terör eyleminin cezasız kalmaması için Silahlı Kuvvetler ve Ulusal Polise gerekli talimatları verdim." ifadesini kullandı.

Polis müdürü Cesar Cervantes açıklamasında, kurbanların bar içindeyken saldırıya uğradığına dikkati çekerek, "Muhtemelen daha fazla ölüm olabilir, halka seçimlerin boykot edilmesi yönünde ölüm tehditleri var." dedi.

Peru basınında çıkan haberlerde ise Savcılık Bürosu ve Peru Ulusal Polisi tarafından toplanan verilerde, ölü sayısının 18 olduğu öne sürüldü.

DEVLET BAŞKANI ADAYLARI DA SALDIRI KINADI

Ülkede 6 Haziran'da düzenlenecek devlet başkanlığı 2. tur seçimlerinin adayları solcu Pedro Castillo ve sağcı aday Keiko Fujimori de saldırıyı kınadı.

Saldırılara Twitter'dan tepki gösteren Castillo, "Bu terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum, hayatını kaybeden 18 kişinin alileriyle dayanışma içerisindeyim. Hükümetimizde hiçbir şiddet eylemine müsamaha göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fujimori da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini sunarak, "Ülkemizde bir kez daha kanlı eylemlerin yaşanmasından büyük üzüntü duyuyorum. Terörist gruplar bizi felç etmeye, korku yaratmaya çalışıyor ve buna izin vermemeliyiz." şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Nuria Esparch, radyoya yaptığı açıklamada, ölenlerden ikisinin çocuk olduğunu belirterek terör örgütü Aydınlık Yol’un bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplarla iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Cesetlerin yanına tehdit broşürü bırakan örgüt üyeleri, 6 Haziran'da yapılacak 2. tur seçimlerinde Popüler Güç adayı sağcı Fujimori'ye oy verilmemesi ve seçimlerin boykot edilmesi yönünde tehditlerde bulunmuştu.

2016'DA BENZER SALDIRI

Peru'da 11 Nisan 2016'da devlet başkanlığı seçimlerinden 1 gün önce seçmenlerin güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerine yönelik saldırıda, 8 asker ile 2 sivil hayatını kaybetmiş ve olaydan aynı örgüt sorumlu tutulmuştu.

Peru'da Haziran 2016'daki devlet başkanlığı seçiminde Dünya Bankasının eski ekonomistlerinden Pedro Pablo Kuczynski ile eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori arasındaki yarışı Kuczynski az farkla kazanmıştı.

1980-1990 YILLARI ARASINDA 70 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun (CVR) tahminlerine göre Peru'da 1980 ila 1990 arasındaki 10 yıllık zaman diliminde 70 bini aşkın kişi, operasyon ve terörist eylemler nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydınlık Yol örgütü, 1970’lerden itibaren bölgede gücünü artırarak 1980'lerde silahlı mücadele yapmaya başladı. Halk savaşı yürüttüğünü iddia eden Maocu örgüt, Abimael Guzman liderliğinde Peru'da komünizmi inşa etmeyi hedefliyordu.

Devletin 1990'lı yıllardan itibaren etkili operasyonları sayesinde örgütün önde gelen liderleri yakalanmış ve geri kalan üyeleri, ülkenin güneyindeki Apurimac Vadisi'nin kokain üretimi yapılan küçük bölgelerine dağılmıştı.

Örgütün kurucularından Guzman ile 10 önemli üyenin Nisan 2002'de yakalanarak hapsedilmesi Aydınlık Yol’u bitirme noktasına getirmişti.

Peru'da 14 Ekim 2010'da örgütün üst düzey komutanlarından Edgar Mejia ve Şubat 2012'de ise Florindo Flores'in bir operasyonda yakalanması Aydınlık Yol’a vurulmuş son büyük darbe olarak kayıtlara geçmişti.