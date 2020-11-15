Peru'da geçici Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın kongredeki oylamayla görevden alınması üzerine başlayan protestolar sonucu geçici Cumhurbaşkanı Manuel Merino istifa etti. Moreno, televizyonda yaptığı açıklamada, "İstifamın, Peru halkı tarafından kabul görmesini istiyorum" ifadesini kullandı.
Peru’da 9 Kasım’da Devlet Başkanı Martin Vizcarra’nın kongre tarafından görevden alınmasının ardından patlak veren protestolar 6’ıncı gününde devam ediyor. Devlet Başkanı Vizcarra’nın yerine 11 Kasım'da gelen Manuel Merino’da protestolar nedeni ile istifa etti. Devlet televizyonundan istifasına ilişkin mesaj yayınlayan Merino, "Şu anda ülkemiz en büyük siyasi krizlerden birini yaşıyor. Tüm Peru’ya devlet başkanlığı görevinden geri alınamaz şekilde istifamı sunduğumu bildirmek istiyorum" dedi.
Protestolarda şiddet olayların giderek artmasının ardından 19 bakandan 13’ü istifa etti. Göreve devam eden 6 bakan ise henüz bir açıklama yapmadı.
ANAYASA MAHKEMESİ KINADI
Peru Anayasa Mahkemesi, hükümete karşı düzenlenen protestolar sırasında polisin orantısız güç kullanması nedeni ile 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ulusal Polisi kınadı. Mahkeme, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.
GÖSTERİCİNİN VURULDUĞU AN ORTAYA ÇIKTI
Sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda, başkent Lima’da bulunan La Colmena mahallesinde kafasında vurulan bir protestocunun görüntüleri protestolardaki şiddet olaylarını arttırdı. Vurulan protestocunun sağlık durumuna ilişkin bilgi ise paylaşılmadı. Devam eden protestolar sırasında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi de yaralandı.
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