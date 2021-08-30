Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 11 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 11 yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu yaralandı.
Peru basınında çıkan habere göre, Peru Amazonu bölgesindeki Huallaga Nehri'nden Yurimaguas kentine doğru giden yolcu teknesi yoğun sis nedeniyle başka bir tekneyle çarpıştı.
Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünden yapılan açıklamada, kaza sonucu devrilen teknede 11 yolcunun boğularak yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Kayıp sayısının tam olarak bilinmediği kazada, arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
Hayatta kalanlarını ifadelerine göre, teknede ayrıca 20 çocuğun daha bulunduğu ve kazanın ardından yüzme bilenlerin kedi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başardığı öne sürüldü.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası