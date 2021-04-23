Peskov: Daimi görev yerlerine dönme, Biden- Putin görüşmesiyle ilgili değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında planlanan görüşmeyle bir ilgisi olmadığını söyledi.
Peskov günlük basın toplantısında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı doğrultusunda ani denetim faaliyetlerinde yer alan Güney Askeri Birimi ve Hava İndirme Kuvvetleri güçlerinin daimi üs noktalarına dönmeye başlamasının planlanan Putin-Biden görüşmesiyle ilgili olup olmadığı sorusunu değerlendirdi.
Peskov, "Bunlar kesinlikle birbiriyle ilişkili olmayan durumlar. Rus askerlerinin Rusya topraklarında yaptığı intikallerin kimseyi tehdit etmediğini, bir tehdit oluşturmadığını ve gerilimi tırmandırma amacı taşımadığını daha önce söylemiştik. Rusya, kendi askeri yapılanması ve askerlerin eğitimi için gerekli gördüğü faaliyetleri yürütüyor. Dolayısıyla bu, Rusya-ABD ilişkileri için kesinlikle bir sorun veya konu teşkil etmiyor" yanıtını verdi.
‘SİYASİ İRADE KOYMASI LAZIM’
Bu arada Peskov, ABD'nin Rusya'yla diyaloğa hazır olduklarına dair açıklamalarının somut eylemlerle doğrulanmadığını belirtti.
Peskov, "İkili ilişkilerin normalleşmesi için iki tarafın siyasi irade ortaya koyması gerekiyor. Devlet Başkanı Putin, siyasi iradesini birçok kez ortaya koydu, ABD'yle ilişkileri yeniden canlandırmaya ilgi duyduğumuzu birçok kez ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
İKİLİ İLİŞKİLERE ZARAR VERİYOR
"ABD'li muhataplarımızdan ortak çıkarları ilgilendiren konularda diyalog kurmaya hazır olduklarını da duyduk. Ancak maalesef bu açıklamalar, somut eylemlerle desteklenmiyor" diye devam eden Peskov, somut eylemlerin ikili ilişkilere zarar verdiğinin altını çizdi.
Peskov, "Moskova, ikili ilişkilere zarar verebilecek hiçbir şey yapmadı, ilişkilerde kötüye gidişi, bugünkü duruma gelişi başlatan taraf olmadı" diye ekledi.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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