Peter Zulj, Başakşehir'e
Başakşehir, geçen sezon Süper Lig ekibi Göztepe'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Belçika'nın Anderlecht kulübünde olan Peter Zulj'u kadrosuna katıyor.
Medipol Başakşehir, geçen sezon Süper Lig ekibi Göztepe'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Belçika'nın Anderlecht kulübünde olan Peter Zulj'u kadrosuna katıyor.
Turuncu lacivertliler geçen sezon devre arasında Göztepe'ye transfer olan ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Avusturyalı futbolcunun Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Zulj, Avusturya Milli Takımı'nda da 11 kez forma giydi.
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