PFDK Ali Koç'la ilgili kararını verdi
Fenerbahçe TV'de TFF Başkanını eleştiren Ali Koç'a ceza verilmedi.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili kararınrı verdi.
Fenerbahçe TV'de TFF Başkanını eleştiren Ali Koç'a ceza verilmedi. Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i eleştirmişti.
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