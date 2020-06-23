PFDK Ali Koç'la ilgili kararını verdi

Fenerbahçe TV'de TFF Başkanını eleştiren Ali Koç'a ceza verilmedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2020 Salı, 17:04
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili kararınrı verdi.

Fenerbahçe TV'de TFF Başkanını eleştiren Ali Koç'a ceza verilmedi. Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i eleştirmişti.


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