PFDK’dan Emre Kılınç’a 2 maç ceza
Galatasaray Emre'nin cezası için Tahkim'e gitti. Sarı-Kırmızılı kulüp Emre'nin o maçta kart görmesinin bile yanlış olduğunu savunmuştu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK), Galatasaraylı Emre Kılınç’a, Antalyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Kurulu Ayrıca, Yeni Malatyasporlu Karim Hafes’i de rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçla cezalandırdı.
Galatasaray Emre'nin cezası için Tahkim'e gitti. Sarı-Kırmızılı kulüp Emre'nin o maçta kart görmesinin bile yanlış olduğunu savunmuştu.
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