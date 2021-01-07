PFDK’dan Emre Kılınç’a 2 maç ceza

07 Ocak 2021 Perşembe, 17:42

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK), Galatasaraylı Emre Kılınç’a, Antalyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Kurulu Ayrıca, Yeni Malatyasporlu Karim Hafes’i de rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçla cezalandırdı.

Galatasaray Emre'nin cezası için Tahkim'e gitti. Sarı-Kırmızılı kulüp Emre'nin o maçta kart görmesinin bile yanlış olduğunu savunmuştu.