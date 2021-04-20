PFDK’dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz’e ceza

20 Nisan 2021 Salı, 16:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.