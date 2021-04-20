PFDK’dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz’e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray’a 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz’e de 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 16:45
PFDK’dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz’e ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.


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