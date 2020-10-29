PFDK'den Josef de Souza ile Amilton'a ikişer maç men cezası
PFDK'den Josef de Souza ile Amilton'a ikişer maç men cezası geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ile Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Amilton'a ikişer maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de takımlarının oynadığı maçlarda rakip futbolculara yönelik ciddi faulleri nedeniyle Josef de Souza ile Amilton'a ikişer maç men cezası verildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e 30 bin lira para cezası uygulayan PFDK'nin, Trabzonspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 1907 Loca D, F, H blokta yer alan Fenerbahçeli taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki iç saha maçı için bloke edilmesine karar verdiği aktarıldı.
Kurulun, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Denizlispor Kulübü idarecisi Yavuz Cinkaya, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor Kulübü görevlisi Erhan Erdoğan ve Çaykur Rizespor Kulübü görevlisi Mustafa Demirci'ye de ihtar cezası verdiği kaydedildi.
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