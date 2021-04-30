PFDK'nın "Hata yapmadı" dediği hakem, 70 gündür görev alamıyor

30 Nisan 2021 Cuma, 13:42

TFF 1. Lig'in 22. haftasında, 20 Şubat'ta oynanan İstanbulspor - Samsunspor maçında tartışmaların odağında kalan Eskişehir bölgesi hakemi Turgut Doman, 70 gündür herhangi bir maçta düdük çalmıyor.

O MAÇTA NELER OLMUŞTU?

İstanbulspor, 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın hakemi Turgut Doman’ın, oyuncusu Eduart Rroca’yı sarı kartı olmamasına rağmen çift sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktığı gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) kural ihlali başvurusu yapmıştı. PFDK, "Müsabaka hakemlerinin adı geçen sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle direkt kırmızı kartla ihraç edildiği yönündeki raporları ve incelenen görüntülerle somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine oy çokluğuyla karar verilmiştir" diyerek başvuruyu reddetmişti.

İstanbulspor Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müsabakanın 90. dakikasında oyuncumuz Eduart Rroca, hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı kartını gördüğü gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştır. Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören oyuncumuz Kristal Abazaj olmasına karşın Eduart Rroca’ya verdiği sarı kartı ikinci kart olarak değerlendiren müsabaka hakemi, oyuncularımızın ve teknik heyetimizin tüm itirazlarına karşın açık bir kural hatası yapmıştır."

"SİZ YANLIŞ HATIRLIYORSUNUZ"

Sarı-siyahlı kulüp, hakemin oyunculara "Siz yanlış hatırlıyorsunuz" dediğini öne sürmüştü:

"Turgut Doman, müsabakanın sonunda soyunma odasına giriş tünelinde konuyla ilgili itirazlarını sürdüren oyuncu ve teknik heyetimize, ’Ben 59. dakikada da Rroca’ya kart gösterdim, 90. dakikada ikinci sarı kartını gördü. Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Soyunma odasında size verdiğim kartı göstereceğim.’ ifadelerini kullanmıştır. Turgut Doman’ın bu sözleri üzerine kartın gösterildiği pozisyonu ve hakem kartındaki notları görme talebimiz geri çevrilmiştir. Türk hakemlerinin ve dolayasıyla Turgut Doman’ın dürüstlüğüne güveniyor, hatasını ve itirazlarımıza karşılık kullandığı ifadeleri kabul ederek raporuna eklemesini bekliyoruz. İstanbulspor Kulübü olarak söz konusu kural hatasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuruyu yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

MHK, DOMAN'A GÖREV VERMİYOR

PFDK'nın kural ihlali olmadığı yönündeki kararına rağmen Doman, söz konusu maçtan sonra görev alamadı. Merkez Hakem Kurulu'nun herhangi bir karşılaşmaya atamadığı 34 yaşındaki genç hakem, 70 gündür düdük çalmıyor.



