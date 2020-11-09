Pfizer aşısıyla ilgili yeni çalışma: 'Umut verebilecek bir konumdayız'
Geniş örneklem grubunda yapılan çalışmalarda Pfızer'in geliştirdiği aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğu tespit edildi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, on binlerce denek üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının hastalığı yüzde 90 oranında engellediği tespit edildi.
Bu yüzyılda yaşanan en kötü salgında sekiz ayı geride bırakırken deneylerden elde edilen öncü sonuçlar şirketin acil kullanım için düzenleyici kuruluşlardan izin alabilmesini sağlayabilir.
AP'de yer alan habere göre, Pfizer'in klinik geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Bill Gruber, Associated Press'e "Potansiyel olarak umut verebilecek bir konumdayız" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması