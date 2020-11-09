Pfizer aşısıyla ilgili yeni çalışma: 'Umut verebilecek bir konumdayız'

09 Kasım 2020 Pazartesi, 15:06

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, on binlerce denek üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının hastalığı yüzde 90 oranında engellediği tespit edildi.

Bu yüzyılda yaşanan en kötü salgında sekiz ayı geride bırakırken deneylerden elde edilen öncü sonuçlar şirketin acil kullanım için düzenleyici kuruluşlardan izin alabilmesini sağlayabilir.

AP'de yer alan habere göre, Pfizer'in klinik geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Bill Gruber, Associated Press'e "Potansiyel olarak umut verebilecek bir konumdayız" açıklamasında bulundu.