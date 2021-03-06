Pfizer CEO'sunun 'gerekli aşıyı yaptırmadığı için' seyahat engeli

06 Mart 2021 Cumartesi, 13:27

Haberde Bourla'yla birlikte gelecek heyette de aynı durumda olan kişiler bulunduğu belirtildi. Bazı kişilerin ikinci dozu almasına rağmen virüse karşı yüksek seviyede koruma için gereken minimum yedi günlük bekleme süresini henüz tamamlamadığına dikkat çekildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 59 yaşındaki Bourla aralık ayında henüz Covid-19 aşısı olmadığını çünkü sıraya "kaynak yapmak" istemediğini söylemişti. Sıra kendi yaş grubuna gelene kadar bekleyeceğini eklemişti. Jerusalem Post'un haberine göre Bourla, bu yüzden henüz ikinci dozu yaptıramadı.

N12'e konuşan Pfizer sözcüsü, "İsrail'i ziyaret etmeyi ve başarılı aşı çalışmalarına katılan yetkili mercilerle, sağlık yetkilileriyle ve çalışanlarla görüşmeyi hala istiyoruz" dedi.

Pfizer'a göre Bourla'nın gezisi, "Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı ya da hafifletildiği ve ziyaret için daha uygun koşulların olabileceği" ilkbaharın sonuna ertelenebilir.

Seçimi etkileme tartışmaları

İsrail 23 Mart'ta seçime gitmeye hazırlanıyor. Times of Israel, ziyaretin seçimi etkilemek için hazırlandığına dair bazı tartışmalar olduğunu bildirdi. Habere göre, ziyaretin iptal kararının bu tartışmaların önüne geçmek için olduğunu düşünen kişiler de var.

Zira Bourla'nın ziyaretinin 8 Mart'a gerçekleşmesi planlanıyordu. Kar amacı gütmeyen Achrayut Leumit isimli gözlemci grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyareti seçimde kendi menfaati için kullanacağını belirtmişti. Grup, bu hafta daha önce Başsavcı Avichai Mandelblit'ten ziyaretin önlenmesini talep etmişti.

Bunun ardından Mandelblit, Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e ziyaretin "yasadışı seçim propagandası" olarak değerlendirebileceğini bildirmişti.