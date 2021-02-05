Pfizer’dan Hindistan için kritik aşı kararı
Pfizer, Alman BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısının Hindistan'da acil kullanım izni için yaptığı başvurusunu geri çektiğini açıkladı.
Hindistan'da koronavirüs aşısının acil kullanım izni için başvuran ilk aşı üreticisi olan Pfizer, Hindistan'ın ilaç düzenleyici kurumu ile bir toplantı yaptığını ve acil kullanım izni için yaptığı başvurusunu geri çektiğini açıkladı.
Pfizer Reuters'a yaptığı açıklamada, "Toplantıdaki görüşlere ve düzenleyicinin ihtiyaç duyabileceği ek bilgilere dayanarak, şirket başvurusunu şu anda geri çekmeye karar verdi" dedi. Pfizer, gelecekte düzenleyici kurumun ihtiyaç duyduğu ek bilgilerle başvurusunu yeniden sunacağını da ekledi.
TALEBİ ONAYLAYMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI
Hindistan Merkezi İlaç Standartları Kontrol Kurumu, aşının güvenliği ve Hintliler için bağışıklık sağlayıp sağlamadığı konusunda ülke içinde küçük bir deney yapmadan Pfizer'ın talebini onaylamayacağını açıklamıştı.
Hintli sağlık yetkilileri, genellikle bir aşının güvenli olup olmadığını ve genetik yapısı Batı ülkelerindeki insanlardan farklı olabilen vatandaşlarında bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını belirlemek için birkaç aşamalı deney yapılmasını istiyor.
Pfizer, daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada başvurusunun aşıyla ilgili hiçbir ciddi yan etki olmaksızın yüzde 95 etkinlik oranı gösteren deneyden elde edilen verilerle desteklendiğini ifade etmişti.
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- İzmir'de barajlarda son durum
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- Liderlerden 'yeni anayasa' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- İzmir'de barajlarda son durum
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- Liderlerden 'yeni anayasa' açıklaması