Pfizer’dan Hindistan için kritik aşı kararı

05 Şubat 2021 Cuma, 11:55

Hindistan'da koronavirüs aşısının acil kullanım izni için başvuran ilk aşı üreticisi olan Pfizer, Hindistan'ın ilaç düzenleyici kurumu ile bir toplantı yaptığını ve acil kullanım izni için yaptığı başvurusunu geri çektiğini açıkladı.

Pfizer Reuters'a yaptığı açıklamada, "Toplantıdaki görüşlere ve düzenleyicinin ihtiyaç duyabileceği ek bilgilere dayanarak, şirket başvurusunu şu anda geri çekmeye karar verdi" dedi. Pfizer, gelecekte düzenleyici kurumun ihtiyaç duyduğu ek bilgilerle başvurusunu yeniden sunacağını da ekledi.

TALEBİ ONAYLAYMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Hindistan Merkezi İlaç Standartları Kontrol Kurumu, aşının güvenliği ve Hintliler için bağışıklık sağlayıp sağlamadığı konusunda ülke içinde küçük bir deney yapmadan Pfizer'ın talebini onaylamayacağını açıklamıştı.

Hintli sağlık yetkilileri, genellikle bir aşının güvenli olup olmadığını ve genetik yapısı Batı ülkelerindeki insanlardan farklı olabilen vatandaşlarında bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını belirlemek için birkaç aşamalı deney yapılmasını istiyor.

Pfizer, daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada başvurusunun aşıyla ilgili hiçbir ciddi yan etki olmaksızın yüzde 95 etkinlik oranı gösteren deneyden elde edilen verilerle desteklendiğini ifade etmişti.