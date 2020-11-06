Philadelphia'daki oy sayım merkezine saldırı girişimi engellendi

06 Kasım 2020 Cuma, 11:56

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimlerinde belirsizlik sürüyor. Tarihi seçimin ardından kritik eyalelerden biri olan Pensilvanya'ya bağlı Philadelphia'da polis eyalette sayımların yapıldığı Pensilvanya Kongre Merkezi'ne yönelik bir saldırı planının açığa çıkarıldığını duyurdu.

ARAÇLA SALDIRI SON ANDA ÖNLENDİ

Philadelphia Eyalet polisi basına yaptığı açıklamada, "bir araç saldırı amacıyla Virginia'dan hareket etti. İpuçlar üzerine harekete geçildi. Düzenlediğimiz operasyonda araçtaki bir kişi gözaltına alındı" dedi. Eyalet polisi, yapılan aramada ise bir silah ele geçirildiği açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.