Pınar Gültekin'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

21 Temmuz 2020 Salı, 20:10

Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe’de ormanlık alanda bulundu. Kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama operasyonu sonucu polis ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin’in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Cemal Metin Avcı'yı gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Cemal Metin Avcı adliyeye sevk edildi.