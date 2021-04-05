Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İtalyan ekibi Brindisi'yi konuk edecek
Gruptaki son maçında Brindisi'yi ağırlayacak Pınar Karşıyaka rakibini en az 5 sayı farkla mağlup ederse 8'li finale kalacak.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile yarın İzmir'de karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta Pınar Karşıyaka, 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle üçüncü durumda yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta 83-79 mağlup olduğu rakibini en az 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdıracak.
Grubun diğer maçında ise gruptan çıkma şansı bulunmayan TOFAŞ, İsrail'de lider Hapoel Unet-Credit Holon'la karşılaşacak.
PINAR KARŞIYAKA AVRUPA'DA 235. MAÇINDA
Avrupa kupalarında 235. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 234 karşılaşmada 126 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 630 sayı atıp, potasında 18 bin 67 sayı gördü.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Kaygı verici
- Bu Telaş Neden?
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Soylu, emniyet ve komutanlıklardan ortak paylaşım
- Sivil darbecilere mahsus özellik
- Kılıçdaroğlu'ndan bildiri için ilk yorum
- “AKP’nin tasfiye operasyonu gerçekleştireceği görülüyor”