Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 09:40

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugünkü Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin, daha önce koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.



