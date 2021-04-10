Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Bugün ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA
10 Nisan 2021 Cumartesi, 09:40
Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugünkü Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin, daha önce koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.



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