Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Bugün ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugünkü Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Bu kişilerin, daha önce koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.
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