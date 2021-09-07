Pınar Karşıyaka'da gündem Roll

07 Eylül 2021 Salı, 12:51

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, 6'ncı yabancı transferi için Michael Roll'u gündeme aldı. Kadrosunda geçen sezondan guard Taylor, uzun forvet M'Baye ve yeni yabancılar şutör guard James Blackmon, kısa forvet Bonzi Colson ile pivot Akil Mitchell bulunan Kaf-Kaf, çift kulvarda başarı hedefiyle 6'ncı yabancı oyuncu olarak şutör guard ile kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Roll'u kadrosuna katmak istiyor.

2 SEZONDUR EUROLEAGUE'DE

Türkiye'de daha önce Bornova Belediyespor, Türk Telekom, Büyükçekmece ve Beşiktaş formalarını giyen 34 yaşında, 1.98 boyundaki Roll, son 2 sezondur Euroleague'de Olimpia Milano'da 64 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon ise İtalya Basketbol Ligi'nde 20 maçta 20.6 dakika sahada kalan Roll, bu karşılaşmalarda 9.5 sayı 2 ribaund ve 2 asist ortalaması ile oynamıştı.