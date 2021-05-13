Pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalıştılar
Kırşehir'de pirinç tozunu altın tozu diye 400 bin liraya satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırşehir'de, pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nisanda Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e gelen 3 kişinin pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada 2 kilogram pirinç tozunu 400 bin liraya altın tozu diye pazarlamaya çalıştıkları öne sürülen M.Ş, S.Ö. ve E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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