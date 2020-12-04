Piyasalar bugün Moody's'in not kararını takip edecek

04 Aralık 2020 Cuma, 11:37

Dolar/TL dün beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası 7.85 seviyesinden 7.9195’e kadar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “fiyat istikrarı için, para ve maliye politikasının eşgüdümle” kullanılacağı açıklaması sonrası ise veri öncesi seviyelerin de altına geriledi.

TL %14 ile Ağustos 2019’dan beri en yüksek enflasyon seviyelerine ulaşılmasına rağmen açıklamalarla dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında %1 ile en çok değer kazanan para birimi oldu.

Öte yandan piyasanın dikkat çektiği bir başka gelişme ise, dünkü verilerle birlikte enflasyonun sokaktaki gerçekleşmeleri yansıtmadığına ilişkin eleştirilerin de önemli ölçüde azalmış olması.

Dolar/TL saat 08:49’da 7.8000/7.8100, Avro/TL 9.4715/9.4845, sepet bazında TL 8.6360/8.6478 seviyesindeydi. Avro'nun dolar karşısında Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşmasıyla dolar/TL yatay seyir izlese de, euro/TL bu hafta yükseliş trendinde.

MOODY’S NOT KARARINI AÇIKLAYACAK

Dolar/TL, 8.58 zirvesinden ekonomi yönetiminde değişimle birlikte daha ortodoks politikalara geçiş beklentileriyle 7.5’li seviyelere gerilemiş; ancak bu gerileme lokal döviz ve altın alımlarıyla kalıcı olamamış ve 8 seviyesine yükselmişti. Bu yükselişin ardından ise kur 7.8 civarında genel olarak yatay bir seyir izledi.

Piyasalarda bugün TCMB’nin Kasım ayına ilişkin aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi verileri takip edilecek. Kapanış sonrası ise Moody’s tarafından yayımlanması beklenen Türkiye not güncellemesi izlenecek.

Kaynak: Reuters