Piyasalar bugün Moody's'in not kararını takip edecek
Tüketici enflasyonu kasım ayında TL’deki değer kaybının birikimli etkileri ile gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde aylık %2.3, yıllık %14.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Veri sonrası Merkez Bankası’ndan bu ay faiz artışı yönündeki beklentiler ise kuvvetlenmiş durumda.
Dolar/TL dün beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası 7.85 seviyesinden 7.9195’e kadar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “fiyat istikrarı için, para ve maliye politikasının eşgüdümle” kullanılacağı açıklaması sonrası ise veri öncesi seviyelerin de altına geriledi.
TL %14 ile Ağustos 2019’dan beri en yüksek enflasyon seviyelerine ulaşılmasına rağmen açıklamalarla dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında %1 ile en çok değer kazanan para birimi oldu.
Öte yandan piyasanın dikkat çektiği bir başka gelişme ise, dünkü verilerle birlikte enflasyonun sokaktaki gerçekleşmeleri yansıtmadığına ilişkin eleştirilerin de önemli ölçüde azalmış olması.
Dolar/TL saat 08:49’da 7.8000/7.8100, Avro/TL 9.4715/9.4845, sepet bazında TL 8.6360/8.6478 seviyesindeydi. Avro'nun dolar karşısında Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşmasıyla dolar/TL yatay seyir izlese de, euro/TL bu hafta yükseliş trendinde.
MOODY’S NOT KARARINI AÇIKLAYACAK
Dolar/TL, 8.58 zirvesinden ekonomi yönetiminde değişimle birlikte daha ortodoks politikalara geçiş beklentileriyle 7.5’li seviyelere gerilemiş; ancak bu gerileme lokal döviz ve altın alımlarıyla kalıcı olamamış ve 8 seviyesine yükselmişti. Bu yükselişin ardından ise kur 7.8 civarında genel olarak yatay bir seyir izledi.
Piyasalarda bugün TCMB’nin Kasım ayına ilişkin aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi verileri takip edilecek. Kapanış sonrası ise Moody’s tarafından yayımlanması beklenen Türkiye not güncellemesi izlenecek.
Kaynak: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- Siirtli depremzedelere çirkin söylem
- Kanun teklifi Meclis'ten önce Emine Erdoğan'a gitmiş
- İBB, AKP dönemi dosyalarını açıyor!
Video Haberler
- Hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza yağdı
- Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
- Akademisyenden canlı yayında hakaret
- Haluk Levent'ten Siyasete girer misin? sorusuna yanıt
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
- Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- Siirtli depremzedelere çirkin söylem
- Kanun teklifi Meclis'ten önce Emine Erdoğan'a gitmiş
- İBB, AKP dönemi dosyalarını açıyor!