Piyasalar: Dolar, Avro ve Sterlin'de son durum

30 Nisan 2021 Cuma, 09:12

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,390 ve 1,406 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.13 artışla 1,401.52 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.35, BIST Mali Endeks yüzde 1.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.58 artıdaydı.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- Dolar en düşük 8.1830 lira ve en yüksek 8.2333 lirayı gördükten sonra, 8.23 – 8.24 lira aralığında,

- Avro en düşük 9.9260 lira ve en yüksek 10.0020 lirayı gördükten sonra, 9.99 – 10.00 lira aralığında,

- Sterlin en düşük 11.4208 lira ve en yüksek 11.5012 lirayı gördükten sonra 11.49 – 11.50 lira aralığında hareket ediyordu.



Küresel piyasalarda 1.21149 - 1.21269 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21128 düzeyindeydi.



Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:



"BIST 100’de önceki günkü sınırlı geri çekilmenin ardından dün yeniden yukarı yönlü bir hareket izledik. Son zamanlarda düşük işlem hacimleri yeni normal haline gelirken, dünkü işlem hacmi 28 Ekim’deki yarım günlük işlemlerin ardından son zamanların en düşük seviyesinde kaldı.



"Bu durum piyasada son zamanlarda oluşan hareketlerin piyasa katılımcıları tarafında yeterince destek bulamadığını işaret ediyor. Dün 1,400’ün üzerini test eden endekste 1,423 ilk kritik direnç olmaya devam ediyor.



"Aşağıda ise ilk destek 1,380’de olup buranın altında 1,363 çok daha önemli olacaktır. Bu seviyenin altında olacak kapanışlar satış baskısını artırabilir.



"Bugün nisan vadeli sözleşmelerde son işlem günü olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkabileceği göz önünde bulundurulmalı."

