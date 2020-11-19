Piyasalarda gün ortası: Serbest piyasada dolar ne kadar oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 azalışla 1.280,83 puan oldu. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,89 puan değer kaybetti.
Dün 1.294,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,00 puan ve yüzde 0,08 azalarak 1.293,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.277,69 ve en yüksek 1.294,99 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Petkim oldu.
ALTININ ONSU 1.861,36 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,38, bileşik getirisi yüzde 13,83 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1829, sterlin/dolar paritesi 1,3208 ve dolar/yen paritesi 104,05 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6740 liradan, avro 9,0730 liradan satılıyor.
Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.861,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,38 düşüşle 44,17 dolardan işlem görüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
Video Haberler
- Kan donduran cinayet! Öldürüp üzerine beton dökmüş
- Doktordan hayati uyarı: Bu işin şakası yok!
- Bu kez minibüste pipetle bira içti
- Fotokapana böyle takıldılar
- Sarı Mikrofon'u böyle dolandırdılar!
- Kimse anlam veremedi! Trafiğin ortasında ne yapıyor?
- CHP üyesinin Çakıcı tepkisine AKP Sözcüsü yanıt verdi
- Türk zeytinyağı yerine Afrin yağı pazarlanıyor
- Şaşkına çeviren para! Anlayınca derin bir nefes aldı
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu