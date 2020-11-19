Piyasalarda gün ortası: Serbest piyasada dolar ne kadar oldu

19 Kasım 2020 Perşembe, 13:24

Dün 1.294,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,00 puan ve yüzde 0,08 azalarak 1.293,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.277,69 ve en yüksek 1.294,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Petkim oldu.

ALTININ ONSU 1.861,36 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,38, bileşik getirisi yüzde 13,83 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1829, sterlin/dolar paritesi 1,3208 ve dolar/yen paritesi 104,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6740 liradan, avro 9,0730 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.861,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,38 düşüşle 44,17 dolardan işlem görüyor.