Piyasalarda son durum: Dolar ve Avro'da son rakamlar (27 Nisan 2021)

27 Nisan 2021 Salı, 09:57

Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve kurumsal döviz satışlarıyla dün 8.2800-8.4850 bandında sert dalgalı bir seyir izledi. ABD Merkez Bankası ve TCMB'nin enflasyon raporunun beklendiği haftada dün açıklanan kapanma kararının ekonomiye etkisi de izlenecek.

Dolar/TL, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle en son Mart ayı sonunda görülen 8.4850 seviyesine kadar yükseldi. TL benzer ülkeler arasında en kötü performans gösteren para birimi olarak başladığı günü bu seviyeden gelen önemli bölümü kurumsal döviz satışlarının desteğiyle değer kazancı ile bitirdi. TL dün dolar karşısında %1.5'e yakın değer kazancı ile günü en çok kazanan gelişmekte olan para birimi olarak tamamladı.

Dolar/TL bu sabah da güne, dün gördüğü en düşük seviyelere yakın başdı. Dolar/TL saat 09.00'da 8.2725/8.2850 seviyesindeydi. Avro/TL dün 10.2248'e kadar yükseldikten sonra bu sabah aynı saatte 9.9886/10.0046, sepet bazında TL 9.1306/9.1448 düzeyindeydi.

KAPANMA KARARININ ETKİSİ İZLENİYOR

Türkiye vaka sayılarını 5,000'in altına indirmek için Perşembe günü başlayacak yaklaşık üç hafta süreli tam kapanmaya hazırlanırken, dün tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısı sınırlı bir düşüşle 37,312'ye indi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün 353 kişi daha hayatını kaybederken, art arda 9 gündür ölenlerin sayısı 300 eşiğinin ve salgın döneminin en yüksek düzeyinde bulunuyor.

Kapanmadan imalat üretim ile ilgili sektörler muaf tutuldu. Benzer muafiyet daha önce sınırlamaların hizmetler sektörlerine negatif yansıması olarak sonuçlanmış, imallatta aynı dönemde kuvvetli artışlar yaşanmıştı. Bu kapama ile ekonomide önemli bir döviz geliri yaratma potansiyeli bulunan turizm sezonunun yakalanması da hedefleniyor.

Öte yandan hizmetler sektörü ve çalışanlarına ilişkin nefatif etkinin geçmiş sınırlamalarda olduğu gibi belirginleşmesi bekleniyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, küçük işletmelerin, esnafın, yevmiye ile geçinenlerin üç hafta boyunca mağdur kalacaklarını vurgulayarak hükümetten acilen bir destek paketi açıklamasını beklediklerini söyledi.

KÜRESEL PİYASALAR

Dolar Fed'in bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf seyrin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Fed'in yarın sona erecek iki günlük toplantısında para politikasında değişiklik yapılması beklenmiyor.

Ancak piyasa, koşulların iyilemesinin gevşek para politikasının geri çekilmesini gerektirip gerektirmediğine dair sorularla karşılaşması muhtemel olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecek. Birçok analist Powell'ın bu konuda konuşmanın erken olduğunu söylemesini bekliyor. Bu durum da Hazine tahvil getirileri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

ERDOĞAN'IN ABD'YE YANITI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan'da mesnetsiz ve hakikatlere aykırı ifadeler kullandığını söyledi. Biden ile Haziran'daki görüşmede iki ülke arasındaki tüm konuları değerlendireceklerini belirten Erdoğan "yeni bir dönemin kapısını aralayacağımıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan ABD ile bundan sonraki döneme odaklanacaklarını belirtirken "aksi halde ilişkimizin 24 Nisan'da düştüğü seviyenin gerektirdiğini yapmaktan başka yapacak bir şey kalmaz" dedi.

Piyasalarda ABD ile ilişkilerde bundan sonra Haziran ayındaki görüşme ve bu görüşme öncesi diplomasi trafiği izlenecek.

LOKAL DÖVİZ SATIŞLARI İZLENİYOR

Kısa süre önce tek haftada 10 milyar dolar döviz satışı yapan lokallerin elinde halen 200 milyar doların üzerinde yabancı para ve altın cinsi mevduat bulunuyor. Bankacılar kurumsal tarafta satışların ay sonu vergi ödemeleri kaynaklı olduğunu tahmin ediyorlar.

Öte yandan bankacılar tüm lokallerde, gelinen tarihi seviyeleri değerlendirme, mevcut nakit akışı içindeki ödemeleri ve kredileri finanse etme kaynaklı bir miktar TL'ye geçme eğilimi görüyorlar.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu altı işlemci de dün döviz işlemlerinde piyasanın normal kuralları dışında bir faktör görmediklerini söylediler. Geçmiş dönemde yapılan kamu kurumu kaynaklı döviz satışları 2020 Kasım başından beri görülmüyor.

Şubat ayında 300'ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i geçen hafta ilk kez 400 baz puanın altında indi. Ancak bu düşüş de geçici olurken CDS bu sabah saat 0855'te 427/433 seviyesinde.

ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

TCMB'nin enflasyon raporu bu haftanın kalanında öne çıkan ön önemli gelişme olarak görülüyor. TCMB'nin %9.4 seviyesindeki yılsonu tahminini belirgin şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon tahminleri Reuters anketlerinde %12 seviyesinde şekillenirken, ekonomistler TL'deki son değer kaybının yeni enflasyon baskısı yaratacağını bu nedenle yıl sonu tahminini daha da yukarı revize edebileceklerini belirtiyorlar.

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi ve önümüzdeki dönemde indirim beklentilerinin sürmesine rağmen %19 seviyesindeki politika faizi TL'yi destekleyen ana unsurlar olarak hala öne çıkıyor. Yine de birçok yabancı bankanın dolar/TL beklentisi yıl sonuna doğru değer kayıplarının belirginleşeceği senaryo içeriyor. Beklentiler arasında dolar/TL için 9 hatta 10 seviyesine değer kaybı bulunuyor.

Öte yandan işlemlere geçen hafta kapanan ve kurucusunun yurtdışına gittiği açıklanan kripto para borsası Thodex ardından Vebitcoin adlı bir kripto para borsası daha kapandı. İlgili sürece ilişkin yeni düzenlemeler beklenirken süreç piyasada da izleniyor.