PKK’nin Sincar ilçe merkezinden çekilmesini askeri uzmanlar yorumladı: ‘Sincar’da tehdit azalmadı’

05 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “Irak ordusu oraya 3 tugay göndermiş, PKK Sincar şehir merkezinden çekilmiş durumda ama şehir merkezine 9-10 kilometre mesafede kırsal alana yerleşmiş görünüyor. PKK, kırsal bölgelerdeki varlığını sürdürmeye çalışacaktır. Hem Türkiye, hem de Suriye’ye yönelik gidiş-geliş, lojistik destek için stratejik bir bölge. Ben kolay kolay o bölgeyi bırakacaklarını sanmıyorum, bu adım aldatıcı olmamalı. Bu konuda Türkiye, Irak merkezi yönetimiyle işbirliği yapıp oralarda onlara yardımcı olabilir, bu Türkiye’yi önemli ölçüde rahatlatır. Türkiye’nin bunu yapıp durumu teyit etmesi lazım” dedi.

Tüm silahlı grupların Sincar’dan çıkarılmasının, ABD’nin bölgeye yönelik stratejisiyle uyumlu olduğunu söyleyen Pekin, “ABD, 1999’da yaptığı gibi bir alan temizliği yapıyor. Nasıl 1999’da Abdullah Öcalan’ı Türkiye’ye verdiler ve Irak’ın kuzeyinde bir federe devletçik kurulması için hazırlık yaptılar, şimdi de buna benzer bir hazırlık yapıyorlar. Bu sefer Suriye’nin kuzeyinde bir PKK/PYD devletçiğinin kurulmasını amaçlıyor ABD. Bu konudaki stratejik hedefinde bir değişiklik yok. Bölgeden PKK’yi temizleyerek Türkiye’nin rahatsızlığını bir ölçüde gidermeyi amaçlıyorlar. Bunun karşılığında ABD’nin Türkiye’den Suriye’nin kuzeyinde bir PKK/PYD devletçiğini kabul etmesi olmasa bile en azından ses çıkarmaması gibi bir talebi olacaktır. Bu bir oyun planıdır, sonuçta ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG devletçiği kurma planı var, Biden döneminde de bu politika devam edecektir. Türkiye’nin bu konuda çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Emekli Tğgeneral ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu da konuyla ilgili Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Burada şöyle önemli bir ayrıntı var; PKK, Sincar’ın merkezinden, yani insanların yaşadığı yerleşim biriminden çekildi. Kuzeyde daha önce hendekler, tüneller, beton koruganlar inşa ettiği şehir merkezinin 10 kilometre kadar kuzeyindeki dağlık alana gitti. Türkiye açısından bakıldığında PKK ha Sincar şehir merkezinde olmuş, ha Sincar dağında olmuş, Türkiye için aynı tehdit. Dolayısıyla Türkiye bu çekilme haberlerine ihtiyatla yaklaşıyor. Türkiye’ye karşı tehdit derecesinde bir azalma olmamıştır” ifadelerini kullandı. Babür-oğlu, Sincar’da Ezidilerden oluşan PKK bağlantılı YBŞ’nin Irak güvenlik birimlerine katılacağının açıklandığını da belirterek “Irak ordusu şimdi YBŞ’yi kendi güvenlik biriminin içine entegre etmek istiyor. Bu ne kadar başarılı olur, YBŞ, PKK ile bağlantısını keser mi onu önümüzdeki süreçte göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.

‘PYD GÜÇ KAZANDI’

Babüroğlu, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu PYD’nin bu süreçte güç kazandığına dikkat çekerek “Türkiye, PKK terör örgütüyle yurtiçinde ve yurtdışında mücadele ediyor, önemli başarılar sağlandı. Ancak PKK terör örgütü etkisiz duruma getirilirken Suriye sınırında ABD desteğiyle PKK/PYD terör örgütü 50-60 bin kişilik bir güce ulaştı. PKK yok edilirken PKK/PYD terör örgütü Suriye sınırında bir devletçik olarak Türkiye’nin karşısında bulunmaya devam ediyor” diye konuştu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, dün yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında yapılan anlaşma uyarınca terör örgütü PKK dahil “tüm silahlı yapıların” Irak-Suriye sınırında bulunan ve Türkiye sınırına da 90 kilometre mesafedeki Sincar’ı terk ettiğini duyurdu. Türk güvenlik kaynakları bilgiyi teyit etmedi.