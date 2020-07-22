Play-Off öncesi Covid-19 vakası!

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:48

Teknik direktör Hasan Şermet, bulunduğu otelden ambulansla alınarak Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tomografisi çekilen Şermet’in akciğer filminin çekileceği ve kan testi yapılacağı öğrenildi.

TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK

Hasan Şermet'in, yeşil-beyazlıların yarın saat 20.00'de oynayacağı Somaspor maçında takımının başında olamayacağı bildirildi. Takımda, yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyetteki diğer görevlilerin ve futbolcuların testlerinin ise negatif çıktığı belirtildi.

“HASAN HOCA İÇİN OYNAYACAKLAR”

Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, teknik direktör Şermet'in 14 gün karantinada tutulacağını söyledi. Daha önceki test sonuçlarının negatif çıktığını hatırlatan Kapiz, "Sadece hocamızın sonucu pozitif. Şermet, talimatlar gereği play-off maçlarında takımın başında olamayacak. Hocamızda herhangi bir rahatsızlık ya da belirti yok. Moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız Hasan hocamız için oynayacaklar. Buraya çok büyük zorlukları atlatarak geldik. Bunu da atlatacağız." ifadelerini kullandı.



