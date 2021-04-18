Polis, davulcunun peşinde

18 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Kastamonu’da geçen günlerde bir davulcu, “Ramazan gelmiş şehrime, bölüşmeli hep birlikte, sormaktan hiç yorulmayız, 128 milyar dolar nerede?” manisini okuyarak davul çaldı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından polisin davulcunun peşine düştüğü ortaya çıktı. Kastamonu’da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ve CHP üyesi Emre Tiftik’i arayan polis, hakkında idari işlem başlatıldığını söyledi. Tiftik, “Ben olmadığımı beyan ettim. Kastamonu’da Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında basın açıklaması yaptık. Beni seçmelerinde bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Gençleri sindirme çabası olarak görüyorum” dedi.