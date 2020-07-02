Polis engelleyince, bankları avukatlara CHP'liler taşıdı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 22:01

Meclis kapısında saatlerdir bekleyen baro başkanlarının oturmaları için getirilen bankları polis alana almak istemedi. CHP’li Milletvekillerinin itirazına karşılık polis bankların getirildiği aracı durdurdu. Polisin tutumuna tepki gösteren CHP’li vekiller araçtan bankları taşıyarak baro başkanlarının yanına getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Baro başkanları AKP tarafından savunmayı susturmaya yönelik hazırlanan yasa teklifi komisyonda görüşülürken meclise alınmıyor. Baro Başkanlarına Çankaya Belediyemiz tarafından gönderilen banklar polis tarafından engellenince bankları polis barikatından alıp, başkanlara ulaştırdık" dedi.



