Polis engelleyince, bankları avukatlara CHP'liler taşıdı
Çankaya Belediyesi'nin, Meclis kapısında bekleyen baro başkanlarına gönderdiği bankları, polis engellemek isteyince CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Milletvekili Ali Şeker taşıdı.
Meclis kapısında saatlerdir bekleyen baro başkanlarının oturmaları için getirilen bankları polis alana almak istemedi. CHP’li Milletvekillerinin itirazına karşılık polis bankların getirildiği aracı durdurdu. Polisin tutumuna tepki gösteren CHP’li vekiller araçtan bankları taşıyarak baro başkanlarının yanına getirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Baro başkanları AKP tarafından savunmayı susturmaya yönelik hazırlanan yasa teklifi komisyonda görüşülürken meclise alınmıyor. Baro Başkanlarına Çankaya Belediyemiz tarafından gönderilen banklar polis tarafından engellenince bankları polis barikatından alıp, başkanlara ulaştırdık" dedi.
Baro başkanları AKP tarafından savunmayı susturmaya yönelik hazırlanan yasa teklifi komisyonda görüşülürken meclise alınmıyor.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) July 2, 2020
Baro Başkanlarına Çankaya Belediyemiz tarafından gönderilen banklar polis tarafından engellenince bankları polis barikatından alıp,başkanlara ulaştırdık pic.twitter.com/PETb6exvw2
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