Polis karekodlu pankartı da indirdi
CHP Muratpaşa İlçe örgütü “128 milyar dolar nerede?” sorusunu karekoda dönüştürerek pankart olarak ilçe binasına asıldı.
Muratpaşa’da, “83 milyon vatandaşın aklında tek bir soru. Kodu okut soruyu gör” yazılı afiş, kent merkezinde bulunan ilçe binasına asıldı. Afiş, cep telefonu kamerasıyla tarandığı zaman telefon ekranında “128 milyar dolar nerede?” sorusu beliriyor.
CHP İlçe Başkanı Şahin, afişin dün gece yarısı kolluk kuvvetlerince indirildiğini söyledi. Afişin kendilerine hiçbir bildirim yapılmadan kaldırıldığını belirten Şahin, “Bir hafta önce ilçe örgütümüze astığımız ‘128 milyar dolar nerede?’ adlı soru sorduğumuz pankartımız bizlere hiç bildirim yapılmadan bir gece kolluk kuvvetlerince polis tarafından ilçe binamızdan sökülmüştü. Dün tekrar barkodlu bir pankartla astığımız afişimiz yine bizlerin haberi olmadan hukuksuzca ilçe binamızdan tekrar emniyet güçleri tarafından sökülmüştür. Ne zaman bize hukuki bir dayanak gösterilirse o zaman bunun indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.
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