Polis yalıda 'Cadılar Bayramı' partisini bastı

Beşiktaş Bebek'te bir yalıdaki Cadılar Bayramı partisine polis koronavirüs baskını yaptı. Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti.

DHA
02 Kasım 2020 Pazartesi, 14:48
Polis yalıda 'Cadılar Bayramı' partisini bastı
Abone Ol google-news

Feryal Gülman ve Kemal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman önceki gece Bebek’teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Sosyal mesafe kurallarının yok sayıldığı partiye yaklaşık 270 kişi katıldı.

Gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis yalıya baskın yaptı. Partiyi terk edenler, fotoğraflarının çekilmemesi için yüzlerini gizlemeye çalıştı. Müşteri taşıyan taksiye binen bir davetli ise 'yolun ilerinde inebileceğini' söyleyerek olay yerinden uzaklaştıç

Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler