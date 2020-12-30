Polisin orantısız müdahalesine yönelik teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi: " Anlaşılan Soylu kendisine özel bir polis teşkilatı kurmuş”
"Polisin orantısız müdahalesinin" araştırılmasına yönelik teklif AKP ve MHP tarafından reddedildi. CHP'li Bülbül, İçişleri Bakanı Soylu'ya seslenerek, 'Anlaşılan Süleyman Soylu kendisine özel bir polis teşkilatı kurmuş' dedi.
CHP’nin polisin orantısız müdahalesi sonucu yaşanan hak ihlallerinin araştırmasına yönelik komisyon kurma teklifi AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.
hak ihlallerine neden olan politikaların iyileştirilmesi için araştırma komisyonu kurulması talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Komisyon talebi için CHP adına Genel Kurulda konuşan Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Türkiye’de hak ve özgürlüklerin istisna, sınırlamaların ise kural hâline geldiğini belirterek, Türkiye’nin tek adam rejimiyle demokrasiden çıktığını ve otokrasi sınıfına girdiğini söyledi.
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, son dönemde artan polis şiddetinden örnekler vererek, hak ihlallerine sebep olan politika ve düzenleyici işlemlerin iyileştirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.
SOYLU'YA SESLENDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis Genel Kurulu’nda “oh” çekmesinin ardından bazı illerde polislerin bu harekete destek verdiğini hatırlatan Bülbül, “Kamu güvenliğini yerine getirmek için çalışan kolluk kuvvetlerini tenzih ederek söylüyorum ki idare hukuku ve devlet ciddiyeti bir yana, anlaşılan Süleyman Soylu kendisine özel bir polis teşkilatı kurmuş” dedi.
AKP VE MHP VEKİLLERİ REDDETTİ
“Şiddetin bizzat kolluk kuvvetleriyle devlet tarafından uygulandığı bir ülkede kadına şiddetin, çocuk istismarının, suç oranlarının, cinayetlerin azalması mümkün değildir” diyen Bülbül'ün araştırma komisyonu talebi AKP ve MHP’nin ret oyu vermesi nedeniyle reddedildi.
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