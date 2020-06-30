Polisten avukatlara barikatlı karşılama

30 Haziran 2020 Salı, 11:51

AKP, baroların yapısını değiştirmek amacıyla hazırlanan düzenlemeyi bugün TBMM’ye sundu. Baroların bölünmesine neden olacak düzenlemeye karşı için İstanbul Barosuna bağlı avukatlar, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda “Savunma Mitingi” düzenliyor.

Saat 12.30'da başlaması planlanan miting öncesi adliye binasının önü bariyerlerle çevrildi.

'PANKART GETİRMEYİN' ÇAĞRISI

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu mitinge saatler kala yaptığı paylaşımda, "Bugün yapacağımız toplantının talebi “hukuk devleti”dir. Katılanların politik kimlikleri öne çıkmamalıdır. Tam tersine bütün görüşleri ortaklaştırmak iddiası içinde olmalıyız. Bu nedenle, pankart döviz gibi materyaller taşınmamalıdır" dedi.