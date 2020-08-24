Pompeo, İsrail'in Ortadoğu'daki askeri üstünlüğünü koruma garantisi verdi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:04

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Pompeo, İsrail'in Ortadoğu'daki nitelikli askeri üstünlüğünü korumasına Washington'ın bağlılığını devam ettirdiğini söyledi.

Washington'ın BAE'ye silah satmayı gözden geçirdiğini ve satış anlaşması yaparken İsrail'in üstünlüğünü korumasını garantiye alacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı, "Nitelikli askeri üstünlük bağlamında ABD'nin yasal yükümlülüğü vardır. Bunu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Öncesinde BAE'nin F-35 savaş uçaklarına talip olmasıyla ilgili İsrail Başbakanlık Ofisi'nden 'ileri savunma teknolojilerinin Ortadoğu'daki herhangi bir ülkeye satılmasına muhalefetin değişmediği' mesajı gelmişti.