Pompeo'dan İndo-Pasifik ülkelerine 'Çin tehdidine' karşı birlik çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in "Tehditkar askeri faaliyetlerine" karşı İndo-Pasifik bölgesi ülkelerine birlik çağrısı yaparak, "Dünya uzun zamandır Çin tehdidi altında. Şimdi bu konuyu ciddi bir şekilde ele almak zorundayız. Zayıflık gösterirseniz, karşılığını alırsınız" dedi.
Pompeo, Çin’e karşı geliştirilen ve ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya’nın yer aldığı Quad ittifakının Tokyo'da düzenlediği toplantı öncesinde kamu yayıncısı NHK’ya değerlendirmelerde bulundu. Çin’in "Tehditkar askeri faaliyetlerine" karşı İndo-Pasifik bölgesi ülkelerinin bir araya gelmesinin önemine dikkati çeken Pompeo, dünyanın uzun süredir Çin tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
Hukukun üstünlüğüyle korunan bir "Serbest ve Açık İndo-Pasifik" hedeflediklerini belirten Pompeo, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde Çin’in askeri gücüyle gösteriş yaptığını iddia ederek, "Dünya uzun zamandır Çin tehdidi altında. Şimdi bu konuyu ciddi bir şekilde ele almak zorundayız" dedi.
Pompeo, sadece Quad grubu ülkeleri değil, aynı değerleri paylaşan tüm Güney Doğu Asya'nın, Çin’e karşı çıkması gerektiğini savunarak, "Zayıflık gösterirseniz, karşılığını alırsınız. Tavizler, göz korkutan ve askeri yollara başvurarak problemlere çözüm arayan ülkelerin çıkarına olur. Tayvan'da ne olduğunu görüyoruz. Bu ABD ve Çin arasında değil, özgürlük ve zalimlik arasında" ifadelerini kullandı.
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