Pompeo’dan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim yerini ziyaret etti. Söz konusu ziyaretle Pompeo, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim yerlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.
İsrail’de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temaslarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştiren Bakan Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.
İşgalci İsrail’e desteğini sürdüren Pompeo, ziyaretiyle yeni bir skandala imza attı. Pompeo bakanlığının son aylarını geçirirken, ziyaretiyle Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim yerlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu. Pompeo’nun işgal altındaki Golan Tepeleri’ne de ziyarette bulunması bekleniyor.
Öte yandan Bakan Pompeo, İsrail işgali altındaki Barı Şeria topraklarına Yahudilerin yerleşmesinin uluslararası hukuka aykırı olmadığını savunmuştu.
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