Pornhub istismar suçlamasının ardından kullanıcıların yüklediği videoları yasakladı
Dünyanın en çok ziyaret edilen yetişkin içerik sitelerinden Pornhub, yasa dışı videolar bulundurma suçlamasının ardından kurallarını değiştirdi.
Dünyanın en çok ziyaret edilen yetişkin içerik sitelerinden Pornhub, yasa dışı videolar bulundurma suçlamasının ardından kurallarını değiştirdi.
New York Times gazetesi 4 Aralık'ta yayınlanan bir makalede sitede çok sayıda çocuk istismarı ve tecavüz ilişkili video olduğunu aktarmıştı.
Gazetenin köşe yazarı Nicholas Kristof, sitede 18 yaş altındayken çekilmiş görüntüleri olan insanlarla konuştu. Onlardan biri de 14 yaşındayken erkek arkadaşına gönderdiği bir videonun siteye yüklendiğini söyleyen bir kişiydi.
Pornhub ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını öne sürdü fakat kullanıcıların yüklediği tüm videoları kaldırdı ve bundan sonra yalnızca onaylı hesapların video yükleyebileceğini söyledi.
Silinen videoların hızla geri yüklenebilmesine olanak sağlayan video indirme tuşu da kaldırıldı.
Bu adımlar, Visa ve Mastercard şirketinin Pornhub'a yönelik ödemeleri incelemeye almasının ardından geldi.
New York Times gazetesindeki makalede Kristof, bu iki şirketin Pornhub'a ödemeleri durdurmasının Pornhub'ı bu konuda adım atmaya zorlayabileceğini yazmıştı.
'Kaç yaşında olduğundan emin olmak imkansız'
Pornhub ücretsiz olarak kullanılabiliyor fakat ödeme yapan kullanıcılara daha kaliteli ve özel videolara erişim hakkı veriyor.
Şirket, "topluluğumuzu korumak için büyük adımlar atma sözü veriyoruz" dedi.
Kristof "Videodaki bir gencin 14 yaşında mı 18 yaşında mı olduğundan emin olmak imkansız. Bu yüzden ne Pornhub ne de başka bir site içeriklerin hangilerinin yasa dışı olduğunu bilemiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Pornhub'ın milyarlarca ziyaretçisi bulunuyor ve her yıl milyonlarca video yükleniyor.
Kristof makalesinde en çok videoların kolaylıkla indirilmesini ve ödeme şirketlerinin tepkisizliğini eleştirmişti.
Neler değişecek?
Bugün yürürlüğe giren yeni önlem ile yalnızca onaylanmış profesyonellerin video yüklemesine izin veriliyor.
Şirket yeni bir zorunlu rıza beyanı sistemi üzerinde çalıştıklarını ve bu sistemi hayata geçirdikten sonra tüm kullanıcıların video yüklemesine izin vereceklerini söylüyor.
Pornhub, siteden silinen videoların tekrar yüklenmesinin de özel bir video tespit uygulamasıyla engelleneceğini ve 2021'den itibaren şeffaflık raporları yayınlayacağını aktarıyor.
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