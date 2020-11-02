Portekiz başbakanı koronavirüs nedeniyle OHAL çağrısında bulundu
Portekiz’de artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Portekiz Başbakanı Antonio Costa olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi için çağrıda bulundu.
Koronavirüs vakaları Avrupa'da artmaya devam ediyor. AB üyesi ülkeler arka arkaya yeni tedbirlerini açıklıyor. İspanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından Portekiz'den de salgına karşı olağanüstü hal çağrısında bulunuldu. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, enfeksiyonların arttığı bir dönemde koronavirüsle mücadele etmek için önleyici bir tedbir olarak olağanüstü hal ilan etmesini istedi. Costa bu durumun halk arasında bilinci güçlendireceğini savundu. Ülkede Mart ayında Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından ilan edilen OHAL altı hafta sürmüştü.
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