Portekiz Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı
Portekiz Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı
2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 4. ayağını, Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.
Şampiyonanın 20 etaptan oluşan 4. ayağını, 3 saat 38 dakika 26.2 saniyede tamamlayan Büyük Britanyalı sürücü, bu sezonki ilk zaferini elde etti.
Hyundai takımının İspanyol pilotu Dani Sordo 28.3 saniye geride ikinci, Evans'ın takım arkadaşı Fransız Sebastian Ogier 55.3 saniye arkada üçüncü oldu.
Ogier, 4 yarış sonunda topladığı 79 puanla pilotlar klasmanında zirvedeki yerini korudu. Elfyn Evans 77 puanla ikinci, Thierry Neuville ise 57 puanla üçüncü sırada yer aldı.
WRC'nin 5. ayağı, 3-6 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.
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