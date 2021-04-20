Premier Lig kulübü başkanı istifa etti!

20 Nisan 2021 Salı, 23:18

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu kulübünden beri olan Manchester United istifa haberiyle sarsıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın başkanı Ed Woodward görevinden istifa etti.

Edinilen bilgilere göre, Woodward'ın istifası Avrupa Süper Ligi'ne katılımla ilgili değil ve 2021 yılının sonuna kadar görevde kalacak.

Woodward, Manchester United'ın sahibi Joel Glazer ile birlikte Avrupa Süper Ligi'nin en önemli destekçilerinden biriydi.

Manchester United'da yaşanan istifanın, Avrupa Süper Ligi ile ilgili olmadığı öğrenilse de bu karar zamanlama olarak şüpheli görülüyor.

ANDREA AGNELLİ DE İSTİFA MI ETTİ?

Avrupa Süper Ligi'nde yer alan takımlardan biri de İtalyan devi Juventus... Siyah - beyazlıların başkanı Andrea Agnelli'nin görevinden istifa ettiği iddia ediliyor.

İtalyan kulübünden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ilerleyen saaatlerde gelişmeler olması bekleniyor.

CHELSEA GERİ ADIM ATIYOR

Avrupa Süper Ligi'nin İngiliz kurucularından biri olan Chelsea'de taraftarlar karara büyük tepki gösterdi. Stadyum önünde takım otobüsünün önünü kesen İngiiz taraftarlar, Maviler'e danışmanlık olarak hizmet eden Petr Cech ile tartıştı.

Yaşanan gelişmelerden sonra Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı alan Chelsea, gerekli belgeleri hazırlayarak Avrupa Süper Ligi'ne gönderecek.

BARCELONA DA ÇEKİLEBİLİR

Goal'ün aldığı haberlere göre, Katalan ekibinde yeniden göreve gelen Başkan Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi için kulüp üyeleriyle bir oylama gerçekleştirecek.

Eğer yapılacak bu oylamada Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı için olumsuz bir sonuç çıkarsa Barcelona turnuvadan ayrılacak.

Laporta'dan önce başkanlık koltuğunda oturan Josep Maria Bartomeu, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı kabul etmişti.

Bartomeu'nun istifasının ardından göreve gelen Laporta, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı üyelerin kararına göre alacakları şartını öne sürmüştü.

LİVERPOOL OYUNCULARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinden bir diğeri de Liverpool, İngiliz ekibinin oyuncuları ortak bir bildiri yayınlayarak, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını vurguladılar.

"Avrupa Süper Ligi'ni sevmedik ve olmasını istemiyoruz. Ortak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarlarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur.

"Asla yalnız yürümeyeceksiniz..."