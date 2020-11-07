Premier Lig'de test karmaşası

07 Kasım 2020 Cumartesi, 17:09

Gelecek hafta oynanacak milli takım maçlarından sonra Premier Lig’e dönecek oyunculara uygulanacak yeni Covid-19 test protokolünden takımların rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Daily Mail’de yer alan haberde, Premier Lig’de uygulanacak yeni Covid-19 testleri kapsamında milli takımlardan dönen oyuncuların İngiltere’ye döndüklerinde yapılan testleri negatif çıkana kadar antrenmanlara katılamayacakları belirtildi. Bir önceki arada milli takımlarında teste giren oyuncular takıma katılırken, gelecek haftaki ara sonrasında milli takım kampında oyuncuların test olması yetmeyecek. Premier Lig’in uygulamaya başladığı yeni kural dahilinde milli takımda testi negatif çıkan oyuncuların dahi İngiltere’de teste girip negatif sonuç alması gerekecek. Premier Lig kulüpleri, milli takımlardan dönen oyuncuların Premier Lig test gününü beklemeden test olması gerektiğini savunurken Premier Lig yönetimi, oyuncuların test gününü beklemesi gerektiğini ifade etti. Kararın geçtiğimiz hafta perşembe günü kulüp sahipleri arasında yapılan toplantıda alındığı belirtildi.

Yarın deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak Wolherhampton’da teknik direktör Nuno Espirito Santo, dün maç öncesi yapılan basın toplantısında konuya ilişkin; ‘’ Bu durumdan endişeliyiz. Sadece bizim için değil, tüm takımlar için riskli bir durum. Dünyanın farklı yerlerine giden oyuncular var. Şu anda testin sonuçları için 24 saatten fazla bekliyoruz. Takımlardaki herhangi bir oyuncu, salı veya çarşamba günü gelirse, Premier Lig testlerinin başlamasını beklemek zorunda kalacak ve bu arada antrenman yapamayacak. ‘’ ifadelerini kullandı.