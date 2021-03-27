Premier Lig’den kafa vuruşlarına yeni önlem

27 Mart 2021 Cumartesi, 14:31

Premier Lig’in kafa vuruşlarında beyne verilen hasarı azaltabilmek için ilk çalışmaları bu yaz yapmayı planladığı belirtildi. Guardian’da yer alan haberde, futbolcuların kafa vuruşlarında beynin ne kadar hasar aldığının ölçülmesinin amaçlandığı ifade edilirken oyuncuların denemelerde darbe sıklığını ve yoğunluğu belirleyen bir cihaz ve sensörlü ağızlık takacağı kaydedildi.

LIVERPOOL VE MANCHESTER CITY KATILACAK

Yaz aylarında yapılacak iki aşamalı denemelerin ilkinde Liverpool ve Manchester City’nin 23 yaş ve 18 yaş takımlarıyla birlikte kadın takımlarının da yer alacağı belirtildi. Maçlarda kafa vuruşlarını kısıtlamanın bir yolu olmayacağından kulüplere antrenmanlarda uymaları gereken belirli bir program verilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Antrenmanlarda kafa vuruşu sayısına kısıtlama getirileceği ve bunun kontrol edileceği kaydedildi. İkinci çalışmada ise Premier Lig’de 2019/20 sezonunda mücadele eden takımların maçlarının izlenerek maç esnasındaki kafa vuruşu sayısının ve yoğunluğunun hazırlanacağı belirtildi.

OYUNCULARIN SAĞLIĞINI KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ

Premier Lig CEO’su Richard Masters konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Premier Lig'in odak noktası, oyunu tüm oyuncular için olabildiğince güvenli hale getirmektir. Bunu başarmak için futbolda ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve yürüttüğümüz araştırma çalışmaları, bu önemli konuya olan bağlılığımızın bir örneğidir.