‘Prens Charles monarşiyi küçültecek’ iddiası
İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın tasarruf için monarşiyi küçülterek birçok kraliyet üyesini saray hayatının dışında bırakacağı öne sürüldü. İddiaya göre, Prens Charles küçük oğlu Harry ve gelini Meghan’ı da kraliyet dışına ‘atacak’, büyük oğlu William ile ailesini ise tutacak.
Kraliyet uzmanı Katie Nicholl'un Prens Charles ve oğlu Prens
William'ın monarşinin geleceğine yönelik vizyonlarında hiç olmadığı kadar
uzlaştığını sözlerinden sonra yeni bir iddia ortaya atıldı. Bunü göre İngiltere
Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Veliaht Prens Charles’ın kraliyetin
masraflarını azaltmak için monarşiyi küçültmeye hazırlandığı iddia edildi.
Kraliyet biyografi yazarı Angela Levin’e göre, Charles
aralarında oğlu Prens Harry (36) ve gelini Meghan Markle’ın da bulunduğu tüm
kraliyet üyelerini monarşiden çıkarmayı düşünüyor. Büyük oğlu Prens William
(38) ile ailesini ise kraliyet üyesi olarak muhafaza etmeyi planlıyor.
Plana göre, kraliyet sadece taht sırasında öncelikli sırada
yer alan Charles ve eşi Düşes Camilla, Prens William ve eşi Düşes Kate ile
çocukları Prens George, Prens Louis ve Prenses Charlotte’tan oluşacak.
Diğer kraliyet mensupları ise ücretli iş yapmaya teşvik
edilecek ve unvanlarını kaybedecekler.
Levin, “Charles’ın babası Prens Philip 9 Nisan’da toprağa verildi. Ardından Charles ile büyük oğlu William, hangi aile üyelerinin kraliyette kalıp kalmayacağını konuştu. Levin, “Charles, maliyetleri düşürmek ve vergi mükelleflerinden aldıkları parayı hak etmek için uzun zamandır monarşiyi küçültmek istiyordu. Küçük oğlu Harry ile eşi Meghan’ın ABD’ye taşınıp kraliyete başta ırkçılık olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltmeleri bu süreci hızlandırdı” dedi.
KRALİÇE ÇEKİMSER
Yazar Angela Levi’ye göre, İngiltere Kraliçesi 2’nci
Elizabeth (95) yaşı gereği duygusal olduğundan monarşinin küçülmemesini ve
ailenin birlik içerisinde kalması gerektiğini düşünüyor. Ama Prens Charles bir
an önce monarşiyi küçültmek istiyor.
Ayrıca Levin, “Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’in televizyon programında kraliyeti suçlamaları nedeniyle Charles ile araları bozuk. Charles, küçük oğlu Harry ile gelini Meghan’ı monarşiden atarak onları cezalandırmak istiyor” dedi.
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