Prens Harry için yeni iddia: 'Prens' unvanını da kaybedecek

06 Kasım 2020 Cuma, 14:47

İddiaya göre Prens Harry ile Meghan Markle, aileden ayrılıkları sırasında Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptıkları anlaşmalara uymadılar.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kraliçe, torunu Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılmasına da ABD'ye taşınmasına da belli kurallara uymaları koşuluyla ses çıkarmadı.

Prens Harry, bir yıl olduğu belirtilen "deneme süresinde" Kraliçe ile yapılan anlaşmanın belli kurallarına uymadı. Ayrıldığı ailenin olanaklarını ve statüsünü kullanarak finansal çıkar elde etme yoluna girdi.

İngiliz basınına göre Kraliçe 2. Elizabeth de bu duruma kızdı ve devamı halinde de Harry'nin doğuştan gelen "prens" unvanını da almayı da bir seçenek olarak ortaya koydu.

Saraya yakın bir kaynağın Life&Style dergisine yaptığı açıklamaya göre Harry, "prens" unvanını da ayrıldığı aileyi de bir tür finansal kar aracı olarak kullanmaya başladı.

Kaynak: NTV