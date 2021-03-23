Prens Harry'nin yeni işi belli oldu
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra eşi Meghan Markle ile birlikte yaptıkları röportajla gündemi sarsan ve ailesini ırkçılıkla suçlayan Prens Harry yeni bir iş buldu.
Son dönemde Kraliyet Ailesi ile yaşadıkları gerginliklerle gündeme gelen Prens Harry'nin yeni işi belli oldu.
Daha önce maddi olarak zorda kaldıkları için Netflix ve Spotify ile anlaşma yapmak zorunda kaldıklarını açıklayan Prens Harry, Silikon Vadisi’nde kurulan yeni bir girişimde yönetici olarak işe başladı.
Antrenörlük, sağlıklı yaşam ve akıl sağlığı üzerine uzmanlaşan BetterUp Inc. isimli şirkette yönetici olarak görev almaya başlayan Sussex Dükü’nün Chief Impact Officer, yani Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olacağı kaydedildi.
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’ın özel haberinde Prens Harry’nin neden bu işi kabul ettiğini anlatarak, "Ben insanların yaşamlarında bir etki yaratmak istiyorum. Proaktif antrenörlük ve mentorluk insanların gelişmelerinde sınırsız olanak sağlıyor ve farkındalığı artırarak daha iyi bir yaşam sunuyor" dedi.
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