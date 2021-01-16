Prim borcu olan da sağlık hizmetlerinden yararlanmalı: Sağlık, en temel insan hakkı

İzmir Torbalı’da yaşayan ve koronavirüse yakalanan Kutbettin Köstekçi’nin (51) Torbalı Devlet Hastanesi’nde üç gün yoğun bakımda kalmasının ardından sosyal güvencesi ve parası olmadığı için taburcu edilmesi ve hastaya tutanakla 1632 TL borç çıkarılması tepkilere neden oldu.

Sibel Bahçetepe
16 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00
Prim borcu olan da sağlık hizmetlerinden yararlanmalı: Sağlık, en temel insan hakkı
Abone Ol google-news

“Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan Covid-19 hastaları tedavi olamayacak mı” diye soran Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Primini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen işsizlerin, okulunu bitirip iş bulamayan gençlerin, siftah yapamayan esnaf ve zanaatkârların sağlık hizmetinden yararlanması bu pandemi döneminde ellerinden alınmakta. Devlet hastanesi yetkilileri, yaptıkları yanlışlıktan bir an önce dönmeli, Covid-19 hastası olan ve solunum güçlüğü çeken Köstekçi’nin tedavisine bir an önce başlanmalıdır” dedi.

‘TUTANAK İMZALATAMAZ’

Yoksulluk ve işsizlik nedeniyle milyonlarca yurttaşın GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12-18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine rağmen GSS prim borçlarını ödeyemediklerini ifade eden Demir ve Kılıç, “Kamu veya özel hiçbir hastane/sağlık kuruluşu Covid-19 hastaları için hiçbir vatandaştan yasal olarak ücret alamaz, borç tutanağı imzalatamaz” dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler