Prof. Ceyhan: 'Belki de artırmak zorunda kalacak!'

11 Eylül 2021 Cumartesi, 08:37

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılarıyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Ceyhan, paylaşımında delta varyantına karşı Moderna aşısının daha etkili olduğunun göründüğünü belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, mesajında “Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhan’ın paylaştığı araştırmaya göre, Moderna aşısı hastalığa karşı yüzde 95 etkinlik oranıyla başı çekerken, onu yüzde 80 ile Biontech ve yüzde 60 ile Johnson & Johnson takip ediyor.