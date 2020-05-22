Prof. Dr. Boratav: ‘Teşvikler sermayeye‘

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, koronavirüs sürecinde bankalar kanalıyla verilen teşviklerin sermayeye gittiğini, emeğe ise transferlerin yetersiz kaldığını söyledi. Bütçe konusunda da uyarı yapan Boratav, “TBMM ayrıntılı bir tartışmayla ek bütçe yapmalıdır” dedi.

GEÇİŞTİREMEDİLER

Korkut Boratav, salgın sürecinde dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. “Dünyada salgına karşı iki tür tepki gözleniyor” diyen Boratav, şöyle devam etti: “Bunlardan birincisi “geçiştirmek” yani sürü bağışıklığı eğilimine savrulmak.

Çünkü ekonomi öncedir. Bu sermaye birikiminin kesintiye uğramaması için bir tavır oluyor. İnsan hayatının değersizleştiği vurgulanıyor. Bu yolu benim neofaşist dediğim liderler izledi. Yani Boris Johson’un İngilteresi, Trump’ın ABD’si, Brezilya’da Bolsonaro. Ancak riskini fark edince ölçü kaçtı.

İlk baştaki ihmallerinin maliyetini şimdi ödüyorlar.” Liderlerin daha sonra kendi toplumlarının ekonomik çöküntüden kurtarılmasının, emeğe ve işsizlere dönük transferler yapılmadan mümkün olmayacağını gördüklerini söyleyen Boratav, “Batı’da gecikmeye karşın emeğe, salgın yüzünden işsiz kalanlara dönük transferlerde geleneksel kemer sıkma yöntemleri unutuldu.

Yani bütçe açığı arka plana atıldı ve merkez bankalarına gerekirse bütçe açığının finansmanı için kısa vadeli fonlama kapısı açtılar” diye devam etti. Türkiye’de ise desteklerin tutarının önce 100 milyar lira, daha sonra 200 milyar lira olarak açıklandığını ancak bu rakamların bütçeye ne kadar yedirildiğinin belli olmadığını dile getiren Boratav, “Türkiye’de neoliberal fanatik ülkelerin sağladığı dozda dahi emeğe transferler yapılmadı. Milli gelirin yüzde 4’ü civarını geçmediği anlaşılıyor” dedi ve iktisat politikasının telafi edici özellikleri bakımından Türkiye’nin geride kaldığını belirtti.

EK BÜTÇE YAPILMALI

Boratav, Meclis’in ayrıntılı bir tartışmayla ek bütçe yapmasının bir koşul olduğunu da söyleyerek bu konuda şu uyarıları yaptı:

- Salgına karşı önlemlerin ayrıntılı dökümü ancak böyle belirlenir. Milletvekilleri tartışırlar, hesap ortaya çıkar. Şu anda sadece Cumhurbaşkanlığı’nın torba yasaya yedirdiği harcama yetkileri var. Bu harcama yetkilerinin ayrıntılı dökümü yok. Ek bütçe olmalı bunun için.

- Bütçenin aşılması kaçınılmaz. Ne kadar aşıldı, ne kadar aşılacak ve hangi kalemlere intikal edecek? Merkez Bankası’na kısa vadeli bütçe açığının finansmanı için ne kadar yetki verilecek? Bunların bilinmesi lazım. Bunlar ek bütçe olmadan bilinemez. Bu yapılmadığı için doğru dürüst tartışma da yapılamıyor.