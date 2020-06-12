Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ‘Aşıları ihmal etmeyin’
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını sürecinde rutin aşıların zamanında yapılmasının önemine dikkat çekerek “Çocukların aşılarının zamanında yapılması çok önemli.
Aşıların zamanında yapılmaması salgın sonrasında daha büyük sağlık sorunlarına neden olabilir” uyarısında bulundu. Prof. Ceyhan, dünyada şu ana kadar halk sağlığı alanında gerçekleştirilmiş 10 büyük keşifte aşının birinci sırada yer aldığının altını çizdi.
Ceyhan, “Covid-19 salgınında gördük ki bir hastalığın mevcut aşısının olup olmaması o salgının büyüklüğünü ve dünyada oluşturduğu tehlikeyi çok ciddi oranda etkiliyor. Çocukların aşılarının zamanında yapılması çok önemli.
Aşılar hemen etkisini göstermediği için salgın bittiğinde yapılması, çocukların başka tehlikelere açık olmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu dönemde bile aşılama hizmetlerinin devam etmesi gerekiyor.
Bakanlık şemasında yer alan 13 aşıyı zamanında yaptırmalıyız” diyen Ceyhan, çocukluk çağı aşıları sayesinde sadece Türkiye’de yılda yaklaşık 14 bin, dünyada ise her yıl 2-3 milyon ölümün engellendiğine dikkat çekti. Bu arada Sağlık Bakanlığı, aşı takviminde değişikliğe giderek, 1’inci ve 8’inci sınıf okul aşılamalarının, aile hekimliği birimlerde uygulanmasına karar verdi.
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