Prof. Dr. Mustaf Cankurtaran: Ankara Wuhan oldu
Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran “Ankara Wuhan oldu” dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, ''Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda'' ifadelerini kullandı.
Sağlık emekçileri ve meslek odaları bir süredir Ankara'ya ilişkin uyarılarda bulunuyordu.
Önemli bir uyarıda Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran'dan geldi.
Twitter’da Ankara’daki duruma ilişkin paylaşım yapan Prof. Dr. Cankurtaran, şunları yazdı:
“Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı. Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış.”
Cankurtaran daha sonra şu mesajı paylaştı:
“Aman dikkat Ankara. Virüs aramızda. 60 yaş üstü kişiler ve onların yakınları daha da dikkat etmeli. Şehrimiz şu an en çok Corona hastası olan yer. Atlatacağız bu Zor günleri. Maksimum dikkat, özen lütfen. Her yaş dikkat etmeli.”
Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğunbakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğunbakımlar pandemi için açılmalı. Halkın insiyatifine bırakmak yanlış. #ankara #COVID19 #COVID— Prof.Dr.Mustafa Cankurtaran (@mustafacankur73) September 2, 2020
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